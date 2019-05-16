Москва, 16 мая, 2019, 10:14 — ИА Регнум. В Московской области 16 мая начался второй, основной этап экологического марафона «Сдай макулатуру — спаси дерево!», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Pexels Макулатура

«Цель марафона — предотвратить захоронение отходов, которые можно переработать и повторно использовать для производства. Ещё одна задача — экономия природных ресурсов (деревьев, воды) за счёт повторного использования макулатуры», — рассказали организаторы.

16 мая проходит сбор макулатуры в муниципалитетах региона. Победители получат сертификаты о сохранении природных ресурсов. Активным участникам начислят экобаллы, которые после можно использовать для озеленения своего района.

В 2018 году Подмосковье во время экомарафона собрало 450 тонн макулатуры.