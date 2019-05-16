Калуга, 16 мая, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Более 900 выездов на тушение сухой растительности на площади более тысячи гектаров было зарегистрировано в регионе в 2019 году, сообщает 16 мая корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при правительстве Калужской области.

stevepb Огонь. Трава

Так, первые случаи горения травы были зарегистрированы ещё 25 марта. Наибольшее их количество пала тары было зафиксировано в Калуге, в Бабынинском, Сухиничском, Дзержинском, Людиновском и Козельском районах. За бесконтрольное сжигание сухой растительности и мусора к административной ответственности привлечены как граждане и должностные лица, так и руководители органов местного самоуправления.

Говоря о работе, направленной на предотвращение пала травы, начальник Главного управления МЧС России по Калужской области Владислав Блеснов отметил необходимость своевременного проведения профилактических мероприятий — уборки сухой травы осенью и опашки территорий в сухую погоду.

«В случае невыполнения данной работы, необходимо накладывать штраф на руководителей органов местного самоуправления. Минимальный штраф в настоящее время составляет 200 тысяч рублей», — считает Блеснов.

Напомним, с начала 2019 года организовано 706 рейдов по охране лесных участков, составлено 18 протоколов об административных правонарушениях, к ответственности привлечены 18 лиц, вынесено девять предупреждений, наложено девять административных штрафов на сумму 144,5 тыс. рублей.

Летом 2019 года на базе Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Калужской области начнет работу межведомственный оперативный штаб. Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, создана группировка сил и средств численностью 9251 человек и 2325 единиц техники. Для наземного контроля за пожарной обстановкой спланирована деятельность оперативных групп. Воздушный мониторинг осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов.