Чиновники — «на карандаше» у Кремля, Шевчук — у КСУ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 мая, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- В Кремле знают чиновников, невыполняющих поручения президента;
- Конституционный суд Украины назвал причины отставки председателя;
- Клишас заявил, что закон о «фейк ньюс» защищает маленького человека и интернет;
- В ГД внесён законопроект о повышении госпошлины за вид на жительство;
- В России более половины семей не имеют никаких сбережений.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1467.