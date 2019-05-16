Обнинск, Калужская область, 16 мая, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Родильный дом клинической больницы №8 ФМБА России в Обнинске Калужской области 16 мая закрылся на ремонт, который продлится до 31 мая 2019 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в медицинском учреждении, на время ремонтных работ акушерская помощь жительницам Обнинска будет оказываться по письменным запросам руководителям Центральных районных больниц соседних городов Боровска, Жукова и Калуги, а также Калужского перинатального центра.

Gtrk-kaluga.ru Новорожденные

Транспортировка беременных в родильные отделения этих медучреждений будет осуществляться автомобилем «скорой помощи» обнинской клинической больницы №8 в сопровождении персонала акушерского отделения родильного дома.

Между тем данные о спаде рождаемости в регионе шла речь на заседании координационного совета при губернаторе Калужской области по реализации проекта «10-летие детства». Так, за три месяца 2019 года в области на свет появилось на 328 грудничков меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2018 года, в сравнении с годом ранее, рождаемость в регионе снизилась на 600 человек. Заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов назвал тенденцию со снижением рождаемости тревожной.