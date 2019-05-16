Калуга, 16 мая, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Кладбище в деревне Литвиново в пригороде Калуги вновь стало проблемной темой для активистов Общероссийского народного фронта, сообщает 16 мая корреспондент ИА REGNUM по информации члена регионального штаба ОНФ в Калужской области Владислава Васильева.

Onf.ru Свалка бытовых отходов

В декабре 2018 года, после вмешательства общественников, территорию кладбища очистили от мусорных отходов. Тем не менее спустя несколько месяцев кладбище, как убедились активисты Народного фронта, вновь нуждается в масштабной уборке. Об этом общественники сообщили калужскому региональному экологическому оператору.

«По периметру разбросаны десятки, если не сотни мусорных завалов. В большом количестве они присутствуют и в глубине городского объекта, в том числе отходы навалены вокруг переполненных мусорных контейнеров. Большая часть мусора скопилась в апреле. Очевидно, ответственным ведомствам необходимо быть готовыми к подобным ситуациям и заранее планировать вывоз мусора. Хорошо известно, что до и после Пасхи граждане массово посещают места захоронений, убирают их, следовательно, мусор скапливается в больших количествах. На это следует реагировать оперативно, не допуская возникновения подобной ситуации», — сказал Владислав Васильев.

Также волнует активистов и стихийная мусорная свалка на землях сельхозназначения в окрестностях посёлка Юбилейный Малоярославецкого района Калужской области. Об этом общественники направили обращение в калужское управление Россельхознадзора. Там общественники зафиксировали большую свалку из бытовых и строительных отходов, образовавшуюся, по словам жителей, накануне майских праздников.

«Судя по объему сваленного мусора, его привезли сюда на большегрузном транспорте. Предварительно выкопан котлован, куда свалена часть отходов. Это уже далеко не первый случай, когда за короткий срок после использования значительных ресурсов возникает масштабная свалка. Мы видим систематические попытки нечистоплотных дельцов захоронить отходы любыми способами, проблема приняла уже, можно сказать, системный характер. И здесь необходимо принимать решительные меры в отношении арендаторов, которые допускают возникновение подобных ситуаций», — считает активист Общероссийского народного фронта в Калужской области Виталий Майков.

Общественники ОНФ рассчитывают, что ответственные областные ведомства примут срочные меры по уборке мусора на литвиновском кладбище Калуги и на землях сельхозназначения в Малоярославецком раойне.