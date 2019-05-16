Петропавловск-Камчатский, 16 мая, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Впервые за всю историю Камчатки круизные лайнеры с иностранными туристами на борту получили возможность швартоваться прямо к причалам морского вокзала Петропавловска-Камчатского. Раньше морские гиганты оставались на рейде — причалы столицы полуострова не были приспособлены для швартовки таких судов. В связи с этом туристы из разных стран мира оставались на судах, довольствуясь фотографированием вулканов. Теперь же туристы гуляют по Петропавловску и — тратят деньги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Корпорация по развитию Камчатского края Круизный лайнер пришвартовался к пирсу морвокзала в Петропавловске-Камчатском

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С начала мая Камчатку посетили три круизных лайнера, в том числе и самый вместительный из них, Norwegian Jewel, оперирующий на маршруте Япония — Аляска, с более, чем 2000 пассажирами на борту. Законченная недавно реконструкция пирсов на морском вокзале Петропавловска позволила туристам, пережившим длительное плавание, сойти на берег. Даже если каждый из 2000 пассажиров одного только лайнера потратит на берегу не более 100 долларов, несложно посчитать, какой доход получат местные предприятия торговли и общепита. А ведь лайнеры еще и заправляются водой, топливом. А это уже не просто деньги — это рабочие места, налоги.

По данным Корпорации развития Камчатки, сегодня уже есть инвестор, который планирует создать на полуострове самый современный на Дальнем Востоке аэропорт. В регионе реализуется инвестиционный проект «Три вулкана». Туризм имеет все шансы стать одним из главных поставщиков бюджета для региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на ДВ-гектарах Камчатки сегодня реализуются проекты по строительству туристического комплекса и клубничной фермы. Проекты выиграли грантовые конкурсы.