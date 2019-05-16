Великий Новгород, 16 мая, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на своих страницах в социальных сетях опубликовал изображения дизайн-проекта строительства Софийской набережной, разработанный ООО «КБ Стрелка», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Города-будущего.рф Проект Софийской набережной, разработанный ООО «КБ Стрелка»

«Реализовывать проект, благодаря поддержке президента, начнем уже в этом году», — отметил глава региона.

Вопрос софинансирования строительства набережной из областного бюджета решался 15 мая на внеочередном заседании правительства Новгородской области. На эти цели выделяется 55,2 млн рублей, соответствующие поправки вносятся в бюджет региона на 2019 год.

Губернатор Андрей Никитин считает, что строительство набережной станет историческим событием для города и горожан, «которое изменит облик центральной части города и существенно расширит возможности для отдыха».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, благоустройства набережных в Великом Новгороде горожане ждут уже больше десяти лет. Эта проблема обсуждалась ещё прежним руководством региона во главе с экс-губернатором Сергеем Митиным, были разработаны другие дизайн-проекты, но до начала работ дело так и не дошло, при этом только на проектирование было потрачено более 41,7 млн рублей (в 2013 году госконтракт на проектирование набережной выиграло ОАО «Институт Новгородгражданпроект»). Нынешний дизайн-проект благоустройства разработан новгородской дизайн-студией под руководством ООО «КБ Стрелка», на проектно-сметную документацию регион получил безвозмездную субсидию в сумме 37 млн рублей от фонда Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

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Напомним, в реконструкции нуждаются набережные на обоих берегах реки Волхов в Великом Новгороде. Реконструкцию Софийской набережной начали в 2018 году с благоустройства сквера Водников (территория Морского центра — бывшего Клуба юных моряков), но участок около Новгородского академического театра драмы имени Ф.М.Достоевского находится в запустении. Набережная Александра Невского, на другом берегу Волхова, не достроена с 1970-х годов.