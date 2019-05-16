Барнаул, 16 мая, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Сама по себе разработка законопроекта о предоставлении жителям России дополнительного оплачиваемого дня отпуска не представляет большой сложности — дело за организацией процесса диспансеризации, считает врач высшей категории, кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу о предоставлении дополнительного оплачиваемого дня отпуска каждый год для прохождения диспансеризации, он отметил:

Пациенты в очереди в регистратуру

«Идея хорошая! Большинство работающих не имеют возможности посетить врача с профилактической целью именно в связи с невозможностью оставить рабочее место. Когда это будет официально разрешено, да еще и оплачено, работник гораздо более охотно пройдет диспансеризацию. Разработка законопроекта сама по себе не представляет большой сложности. Дело за организацией процесса диспансеризации, чтобы он перестал быть формальным и сводиться лишь к заполнению документации. Пока в первичном звене существует большой некомплект участковых терапевтов, ждать большой отдачи от диспансеризации даже с принятием такого полезного законопроекта не приходится».

Напомним, о предоставлении дополнительного оплачиваемого дня отпуска каждый год для прохождения диспансеризации сказано в законодательных поправках, подготовленных Министерством труда и социальной защиты РФ.