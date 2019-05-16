Улан-Удэ, 16 мая, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Помогать в поиске пропавших людей в Бурятии отныне будут не отдельные добровольцы, а «Центр поиска пропавших людей». Об открытии ресурсного центра сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Ян Брейгель Младший. Лесное озеро (фрагмент). 1615

Одним из инициаторов создания организации стала член общественного совета при УМВД России по Улан-Удэ Вероника Ерофеева. А работа по формированию добровольческого поисково-спасательного движения началась в ноябре 2017 года.

«В течение полутора лет изучались и применялись на практике методики добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», опыт работы которого позволяет использовать различные ресурсы, повышающие эффективность поисковых мероприятий», — отметили в пресс-службе.

Центр расширит практику взаимодействия республиканских поисково-спасательных формирований, сотрудников МЧС и полицейских Бурятии с поисковиками-добровольцами. На его базе также будет проводиться обучение и подготовка волонтёров для проведения поисково-спасательных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы изучают возможность законодательно закрепить возможность поиска граждан по геоданным их гаджетов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект направлен на упрощение поиска не только детей, но и пожилых граждан, ушедших в лес или просто заблудившихся.

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