Москва, 16 мая, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Стройкомплекс Москвы изучает китайскую методику строительства станций метрополитена, заявил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщает агентство «Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

"У нас сегодня методика такая: мы делаем котлован, делаем железобетонную стену, а потом начинаем заливать монолитом и начинаем как бы делать монолитную подземную станцию. Они предлагают станцию сделать из сборных железобетонных конструкций, то есть производить на заводе уже готовые элементы железобетонные и уже в котловане их собирать. Это экономит время, экономит деньги, мне очень понравилось», — сказал он.

Хуснуллин дал поручение изучить эту технологию и доложить, насколько это применимо в условиях Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, Люблинско-Дмитровская линия Московского метрополитена будет продлена до посёлка Северный в 2022 году.