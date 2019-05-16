Москва, 16 мая, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Перенасыщенный информационный фон вокруг нефти на этой неделе, окончательно запутал участников торгов. Отчеты ОПЕК и МЭА, запасы в США, торговые войны, и наконец, странные атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии создали такой сумбур, что нефтяные котировки никак не могут определиться с направлением дальнейшего курса, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

the3cats Нефть

«Если попытаться очистить главные события от второстепенного шума, то вырисовывается неприглядная картина. Спрос на нефть в этом году, уже почти наверняка будет ниже консенсус прогнозов, и из-за замедления мировой экономики, и нового витка противостояния США и Китая. Об этом собственно 15 мая в своем ежемесячном отчете и сообщило МЭА», — напомнил эксперт.

Были опубликованы и другие негативные данные, например резкий рост запасов в сырой нефти в США, но рынок предпочел этого пока не замечать, ориентируясь на более увлекательные новости о дронах-террористах, атакующих нефтепроводы Саудовской Аравии.

«В любом случае практически вся запланированная на эту неделю нефтяная статистика уже была опубликована, общий ее фон говорит о снижении цен, так что как только участники торгов отвлекутся от разбирательств «высокотехнологичных» нападений на инфраструктуру Саудовской Аравии, котировки потянутся вниз.

Так что Brent сегодня, 16 мая, большую часть дня, вероятно, будет торговаться вблизи отметок в $72,00−72,70 за баррель, а поздно вечером или ночью перейдет к снижению», — считает Удилов.

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