Воронеж, 16 мая, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Церемония закладки камня в честь начала строительства мясоперерабатывающего комбината ГК «Агроэко» в статусе резидента ТОСЭР «Павловск» состоялась 15 мая в Павловском районе Воронежской области. В тот же день состоялся запуск нового комбикормового завода компании. В церемонии приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев и заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Открытие нового комбикормового завода в Павловском районе

Инвестиции в строительство комбикормового завода в Гаврильском сельском поселении Павловского района, который был запущен 15 мая, составили 2,6 млрд рублей, 2,2 млрд рублей из этой суммы предоставил «Россельхозбанк». Объем производства составит 200 тыс. тонн продукции в год с возможностью увеличения мощности до 400 тыс. тонн. Ко второму этапу реализации проекта компания «Агроэко» намерена приступить в текущем году. Регион получил 160 новых рабочих мест. Комбикормовый завод в Гаврильске стал вторым комплексом группы компаний «Агроэко» в регионе, первый работает в Таловском районе. Новое предприятие оборудовано линией по изготовлению высококачественных престартерных кормов для молодняка, которые ранее приобретались у сторонних производителей. Оборудование престартерной линии позволяет выпускать гранулы готового продукта диаметром 2,2 мм при производительности 5 тонн в час. Уникальная линия переработки сои не имеет аналогов в России и производит в год более 35 тыс. тонн соевых продуктов со стабильными показателями качества.

Запустили предприятие вице-премьер правительства РФ Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области Александр Гусев, а также заместитель председателя ВЭБ. РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева, заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова, председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов, председатель совета директоров ГК «Агроэко» Владимир Маслов: они поднялись на импровизированную сцену и нажатием символической кнопки дали старт работе нового предприятия.

На строительной площадке мясоперерабатывающего завода компании «Агроэко», который должен стать якорным проектом ТОСЭР «Павловск», глава региона и вице-премьер приняли участие в закладке первого камня. Полноценное строительство начнется в июне этого года, заработать завод должен через два года — в 2021 году.

Мощность нового предприятия рассчитана на убой и обвалку 600 голов в час, максимальная производственная мощность — 3,8 млн голов в год. Всего предприятие будет выпускать 200 наименований продукции. Как планируется, доход бюджетов района и области от работы предприятия составит около 140 млн рублей — в виде налогов.

«Объект уникальный, как для Воронежской области, так и для страны в целом. И, конечно, для Павловского района это пример правильной диверсификации экономики, избавление в будущем от статуса «моногород». Предприятие будет иметь тысячу рабочих мест. И сама инвестиция — почти 13 млрд рублей — говорит за себя, насколько это будет мощный экономический стимул для развития района и области», — отметил на церемонии закладки камня вице-премьер Алексей Гордеев, добавив, что новое предприятие после запуска «станет одним из флагманов, в том числе выполняя задачу национального проекта развития экспорта, чтобы продукцию Павловского района могли потреблять не только в России, но и во всем мире».

Губернатор Александр Гусев также отметил важность проекта и для Павловского района, и для моногорода Павловска.

«Два важных момента мы решаем с компанией «Агроэко». Первое — перед нами стоит задача по замещению государственных инвестиций в инфраструктурные объекты, которые в последние годы достаточно много на территории области осуществлялись. Наша задача — заместить их коммерческими инвестициями, не только сохранив существующий объем общих инвестиций в экономику региона, но и наращивая их. Конечно, такие объекты в 12−13 млрд рублей для нас крайне значимые, и мы такие проекты будем поддерживать. Второй важный момент — задача интенсифицировать процессы, связанные с переработкой сельхозпродукции, фактически провести индустриализацию сельского хозяйства», — сказал губернатор.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Площадка строительства мясоперерабатывающего завода компании «Агроэко»

Замглавы Минсельхоза РФ Елена Фастова назвала Воронежскую область в числе самых успешных регионов, развивающих сельскохозяйственную отрасль.

«Все новые технологии, инвестиции — у вас. Самые крупные производители молока — у вас. Самые лучшие производители по КРС — тоже у вас. И «Агроэко» в этом же топе. На воронежские предприятия можно равняться, и из многих регионов действительно приезжают, смотрят и знают, что это лидер в сельхозпроизводстве. Мы гордимся вами», — сказала Елена Фастова.

Губернатор добавил, что мясоперерабатывающий комплекс — это пример реализации на территории региона проектов любого масштаба и любой сложности.

«Компания «Агроэко» — очень перспективный и надежный партнер в этой части. Конечно, для Павловского района это имеет особое значение, потому что показать все возможности территории опережающего социально-экономического развития на примере этого предприятия будет очень важно с точки зрения привлечения других инвестиций. Уже сейчас есть компании, которые заявились. И мы прорабатываем эти вопросы. Очень важно, что мы не теряем темпов привлечении коммерческих инвестиций в экономику области. И наша задача не только их сохранить, но и нарастить», — сказал Александр Гусев.