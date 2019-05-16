Ярославль, 16 мая, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Агентство по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля планирует заключить контракт на нанесение дорожной разметки с зарегистрированным в Московской области ООО «Транспортная компания Восток Запад Транзит». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

City-yaroslavl.ru Нанесение разметки

Зарегистрированная в Солнечногорском районе компания признана единственным участником закупки. Были ли другие заявки, неизвестно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2019 году, несмотря на острые проблемы с бюджетом, мэрия Ярославля увеличила контракт на нанесение дорожной разметки почти в три раза — до 46,5 млн рублей. Подорожание объясняется использованием пластика, а не краски.

ООО «Транспортная компания Восток Запад Транзит» ранее уже работало в Ярославской области. По данным из открытых источников, фирма была субподрядчиком у государственного предприятия «Ярдормост» в 2018 году.