Москва, 16 мая, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Большинство российских семей без сбережений — это тревожный сигнал для федеральных властей, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Антонио Даттило-Руббо. В бедности с кем не поведёшься. 1905

Если нет сбережений, то значит, неизбежно растет уровень социального недовольства, все выше и выше с каждым неудачным решением государства или любого экономического субъекта. Особенно критичны будут решения, связанные с денежными изъятиями.

«Так как в России в государственных органах утеряны навыки аналитического прогнозирования социальных последствий, то любое решение, как нечеткий шаг на тонком льду, будет приводить к протестам, аналогичным тем, которые были против пенсионной реформы», — высказал свою точку зрения политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, более половины (65%) российских семей не имеют никаких сбережений.

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