Астана, 16 мая, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать платформу «Диалог G-global — Большая Евразия» в рамках астанинского экономического форума, сообщает 16 мая агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Назарбаев отметил, что в рамках новой площадки представители бизнеса, международных организаций и государственных органов могли бы обсуждать вопросы интеграции, которые по разным причинам не могут быть повесткой для лидеров государств.

«Разногласия между сторонами служат препятствием для прагматичного экономического взаимодействия», — добавил Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая Нурсултан Назарбаев выступил во время открытия XII астанинского экономического форума. По его словам, работа форума помогает республике и другим странам своевременно реагировать на глобальные вызовы.