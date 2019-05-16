Берлин, 16 мая, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о наличии общих интересов с Турцией, сообщает 16 мая Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Наши политические взгляды по множеству вопросов различаются, но у нас есть общие интересы», — подчеркнула глава немецкого правительства, имея в виду важность Анкары в урегулировании конфликта в Сирии.

Напомним, отношения между Германией и Турцией имеют давнюю историю тесного сотрудничества, поэтому взаимные контакты, регулярно омрачаемые расхождениями во взглядах, вынуждают Берлин вновь возвращаться за стол переговоров.