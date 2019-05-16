Москва, 16 мая, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Для защиты от тополиного пуха рекомендуется носить очки и промывать глаза препаратами, которые содержат морскую воду. Об этом сообщила заведующая консультационно-диагностическим отделением центра аллергологии и иммунологии московской городской клинической больницы № 52 Елена Бобрикова.

Тополиный пух

«В течение дня почаще орошать слизистую носовых ходов солевыми растворами. Это механически удаляет пыльцу со слизистой носа, а именно она — аллерген», — рассказала РИА Новости Бобрикова.

Также медик посоветовала полоскать горло физрастворами, а также носить на улице очки для защиты глаз от попадания пуха и пыльцы. Она напомнила, что пух сам по себе не является аллергеном — он поглощает пыльцу, которая может вызвать аллергическую реакцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если граждане заподозрили у себя аллергию на пыльцу растений. Прежде всего, необходимо обратиться к врачу аллергологу-иммунологу для обследования, который выявит аллергены и назначит лекарственные препараты.

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