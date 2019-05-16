Ярославль, 16 мая, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Музеи Ярославской области для акции «Ночь музеев», которая пройдет с 18 на 19 мая, разработали тематические программы для самой разной аудитории. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославский художественный музей

Музейная ночь почти везде начнется в 20 часов и продлится ровно до полуночи. Среди исключений: Ярославский художественный музей (здесь старт запланирован на 19:00), музей горячей эмали «Эмалис», музей Ярославского шинного завода и музей «Мой любимый мишка» (они ждут гостей с 18:00), а также Музей им. В. Орлова (здесь двери откроют в 17:00). А вот Центр им. В. В. Терешковой обещает работать до часу ночи.

Многие музеи региона непосредственно в Международный день музеев, 18 мая, в течение всего дня будут открыты для свободного посещения. В Ярославском художественном музее с 10 до 18 часов можно бесплатно побывать в Митрополичьих палатах, Губернаторском доме и Губернаторском саду (экспозиция зарубежного искусства в этот день закрыта). В Музее-заповеднике в течение всего дня вход на территорию и большинство экспозиций (кроме звонницы, Преображенского собора и некоторых других) — также свободный.

А вот ночная программа включает преимущественно платные мероприятия в большинстве музеев. Свободный вход на экспозицию и бесплатные ночные экскурсии предлагают музей «Эмалис» и музей Ярославского шинного завода. Бесплатно в «Ночь музеев» можно также прогуляться по территории и большинству экспозиций музея-заповедника.

Ярославский художественный музей в течение всей «Ночи» предлагает в ходе игр, экскурсий и викторин зарабатывать лимоны, которые пригодятся на ночном аукционе; индивидуальные пешеходные маршруты по парку и танцпол с профессиональным тренером; выступление Театра танца Антона Косова и живую музыку в Губернаторском саду. Цена единого билета на посещение Губернаторского дома и парка: 250 руб., дети до 16 лет — бесплатно.

Музей-заповедник предлагает квесты, мастер-классы и интерактивные программы для детей и взрослых, авторские экскурсии, концерт хора «Фавор» и многое другое. Как всегда, в этот день открыты до полуночи Угличская башня и звонница. А в 23:55 гостей музея ждет салют. Стоимость билетов: от 100 до 300 руб.

Музей истории города Ярославля представит ночной перформанс «На весах истории». В программе измерение всего, что можно взвесить в килограммах и пудах, метрах и аршинах, оценка тех или иных исторических событий или социального статуса человека. Посещение мероприятий — по цене входного билета в музей.

Музей Ярославского шинного завода кроме квеста и экскурсии готовит зрителям «Шоу химических превращений» и выступление театра-студии «Балаган». Вход на все мероприятия — свободный.

Центр им. В. В. Терешковой (планетарий) в рамках тематической программы «Элементарно, космос» откроет 5 ночных лабораторий: исследований внеземной жизни, исследований прошлого, исследований искусства, оптических исследований и исследования космоса. Посетители получат электронный диплом и степень в зависимости от набранных баллов. Стоимость билетов: от 100 до 250 руб.