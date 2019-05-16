Москва, 16 мая, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий быстрее изымать неиспользуемые земли сельхозназначения, внес в Госдуму госсовет Удмуртии, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Земли

Предлагается прописать, что «земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда участок предназначен для ведения сельского хозяйства и не используется по целевому назначению в течение двух лет либо предназначен для жилищного или иного строительства и не используется по целевому назначению в течение трёх лет, если более длительный срок не установлен законом».

Основанием для изъятия земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения является выявление в рамках государственного земельного надзора соответствующего факта.

«Изменения позволят сократить процедуру изъятия земельных участков у недобросовестных землепользователей, в том числе позволят сократить количество судебных решений об отказе в изъятии земельных участков при недоказанности непрерывности неиспользования земельного участка в течение трёх и более лет, например, в случаях частичного использования земельного участка, не обеспечивающего сохранение почвенных и иных характеристик сельскохозяйственных земель», — отмечают авторы инициативы.