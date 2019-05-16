Иерусалим, 16 мая, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Израильская компания Check Point, специализирующаяся на кибербезопасности, опубликовала апрельский глобальный рейтинг активности вредоносного ПО. Об этом 15 мая сообщил портал Enterprise Innovation.

Colin Вирус

В апреле в топ-10 угроз вошли семь многоцелевых троянов и три криптомайнера (программы, осуществляющие без ведома пользователя скрытый майнинг криптовалют). Стоит отметить, что в первой десятке вновь оказался известный банковский троян Trickbot. В российском сегменте сети самым активным вредоносным ПО стал вирус-шифровальщик Badrabbit.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Microsoft неожиданно выпустила патчи безопасности к операционным системам Windows XP и Windows Server 2003. Компания решила сделать это несмотря на то, что она уже прекратила поддержку этих ОС.