Вашингтон, 16 мая, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Законопроект «О безопасности и защите», призванный усилить сохранность границ США, представил председатель Юридического комитета Сената Линдси Грэм, сообщается на странице комитета в твиттере 15 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

По мнению республиканца Грэма, на южной границе США назревает «идеальный шторм», который вызван серией нарушенных и устаревших законов, связанных с детьми мигрантов и с предоставлением убежища. Новый законопроект ставит целью устранить эти недочеты, которые, как указывается, привели к увеличению числа иммигрантов, направляющихся к американской границе.

«Это законодательство поможет защитить детей, гарантируя, что ходатайства о предоставлении убежища подаются из их родного района, а не после тысячи миль пути», — говорит Грэм, подчеркивающий то, что, по его мнению, очевидно: путешествие из Центральной Америки в США — опасное предприятие, особенно для детей.

Основные положения законопроекта:

— ходатайство о предоставлении убежища должно подаваться в стране происхождения или в Мексике, но не в США;

— семьи могут содержаться вместе до 100 дней вместо нынешних 20;

— 500 новых судей по вопросам иммиграции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп ужесточил правила предоставления убежища мигрантам, подписав соответствующий меморандум. Среди мер — незамедлительный отзыв разрешения на работу иностранным гражданам, получившим распоряжение об окончательной высылке.