Кемерово, 16 мая, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Заводский районный суд в Кемерово 16 мая рассмотрит по существу уголовное дело о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Иван Шилов ИА REGNUM Кемерово

Дело рассматривает судья Заводского районного суда Николай Быданцев. Сообщается, что заседание проходит в здании суда Ленинского района, поскольку у Заводского суда не нашлось подходящего помещения, куда смогли бы поместиться все участники и слушатели процесса. Всего в зале суда находятся 80 человек, среди которых родственники погибших, а также представители СМИ. Заседание должно было начаться в 12:20 по местному времени (8:20 мск).

На скамье подсудимых семь фигурантов дела: экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании «Системный интегратор», которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации торгового центра, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин. Их обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности и в преступной халатности, которая стала причиной смерти 60 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 года в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» произошёл пожар. В результате него погибли десятки людей. Огонь на четвёртом этаже здания распространился мгновенно. В ходе разбирательства следователи выявили нарушение правил пожарной безопасности в ТРЦ.

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