Москва, 16 мая, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Самые желаемые профессии для детей в Российской Федерации назвали их родители. Об этом, как передает РБК, свидетельствуют итоги мониторинга Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС «Выбор семьями образовательных траекторий для детей».

Александр Дейнека. Загадка старику (фрагмент). 1926

По мнению респондентов, наиболее перспективными и востребованными являются специальности, связанные со сферой информационных и компьютерных технологий и связи (39,8 процента), медицины (35 процентов), армии, полиции и силовых структур (34,5%).

Родители российских школьников наименее привлекательными назвали специальности, связанные с естественно-научными и гуманитарными дисциплинами.

Отмечается, что исследование проводилось в Алтайском крае, Ставропольском крае и Челябинской области в конце 2018 года. В региональных столицах, в небольших городах и селах были опрошены 2,2 тыс. домохозяйств.

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