Кошице, Словакия, 16 мая, 2019, 08:43 — ИА Регнум. 15 мая в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии сборная команда США противостояла аутсайдеру турнира — Великобритании. Встреча выдалась богатой на потрясения и яркую игру противостоявших друг другу команд. Местом проведения матча стал стадион «Стил-Арена» в Кошице, вместимость которого составляет всего 5510 зрительских мест.

Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР Хоккей

Сборная Великобритании, известная победой на первом чемпионате Европы в 1910 году, проявила мужество в противостоянии со сборной США, которая явно не оправдала ожидания своих болельщиков. Обладая чуть ли не лучшим составом на чемпионате, американцы продолжают доказывать, что для них золотые медали далеко не главная задача. Две игры против равных по силам соперников стали для США целым испытанием, с которым команда справилась лишь на половину. Сборная Словакии уничтожила американцев в первом матче первенства со счетом 4:1. А сборной Финляндии, собранной из игроков европейских чемпионатов, не хватило лишь капли везения, чтобы справиться с «янки» в овертайме, где, благодаря скоростному Дилану Ларкину, США все же удалось ухватить несколько баллов.

В первом периоде американцам лишь однажды удалось распечатать ворота настоящего героя встречи — британского голкипера Бена Боунса. Долгая «сухая» пауза, выдержанная со старта матча, длилась на протяжении 12 минут до того, как, благодаря удалению Майка Хэммонда, Джеймс ван Римсдайк записал на свой счет заброшенную шайбу с передачи Патрика Кейна, открыв счет встречи. Но уже спустя две минуты хваленные американцы получили в свои воротам ответ от британского нападающего Майка Хэммонда, который решил реабилитироваться за нарушение правил в середине периода. Хэммонд прорвался по флангу и нанёс несколько бросков в близости к воротам соперника, один из которых позволил Великобритании сравнять ситуацию на табло — 1:1.

Вторая 20-минутка была уверенно выиграна американцами. Три шайбы «звездно-полосатых» позволили им установить преимущество, которое в дальнейшем отыграть сопернику не удалось, несмотря на все его старания. Тем не менее, в ответ на голы Келлера, Крайдера и Дебринкэта, сборная Великобритании смогла отличиться единственной шайбой Брэтта Перлини, заброшенной в равный составах за пару секунд до конца периода, сократив отставание британцев до двух голов — 4:2.

В третьем периоде, уставший от нескончаемого натиска соперника, Бен Боунс не смог на равных противостоять американцам и пропустил две шайбы от Кейна и Дерека Райна, закончив на этом голевую феерию США. Ближе к концу встречи третью шайбу Великобритании забил очередной игрок непримечательного британского, но элитного, по версии самой хоккейной ассоциации, чемпионата — Бен Дэвис, отличившись изумительным броском в дальний угол ворот, который оказался не берущимся для американского голкипера — 6:3.

Отметим, что отличительной чертой игры британской сборной стало бесстрашие по отношению к своему сопернику, что позволило им пользоваться «коридорами» в обороне соперника, реализовав целых три контратаки, которые должны заставить американцев поработать над игрой в защите. Также интересным фактом об игре сборной-аутсайдера можно считать то, что все три гола в ворота соперника были заброшены в равных составах, тогда как ни разу не удалявшиеся со льда американцы реализовали два своих шанса в численном большинстве, что и помогло им сделать преимущество в счете крупным.