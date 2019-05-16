Токио, 16 мая, 2019, 08:13 — ИА Регнум. Япония обеспокоена ситуацией на Ближнем Востоке на фоне обострения конфронтации между Соединенными Штатами и Ираном, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, сообщает 16 мая Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

«Мы крайне обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке, которая стала чрезвычайно напряженной», — заявил Абэ на встрече с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Соединённые Штаты могут отправить на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих. Такие действия Пентагон готов предпринять в случае, если Иран нападёт на американские силы или ускорит работу над ядерным оружием.

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