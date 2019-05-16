Чебоксары, 16 мая, 2019, 08:05 — ИА Регнум. В Чувашии на китайского инвестора, заявившего о вложении 10 млрд рублей в строительство агропарка, подают иски местные компании. «Руском» потребовало арестовать денежные средства китайского инвестора и взыскать свыше 30 млн рублей в связи с «ненадлежащим исполнением обязательств по оплате стоимости земельных участков». В апреле суд отказал в удовлетворении заявления, а уже в мае принял новый иск — от подрядчика работ по расчистке «СУ-56», который просит взыскать около 25 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Арбитражный суд Чувашии.

Cap.ru 2018 год, Порецкий район. Земли, отданные в аренду китайскому инвестору

25 апреля 2019 года Арбитражный суд Чувашии вынес определение по иску общества «Руском» из Чебоксар в отношении ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания». Заявитель требовал взыскать 30 074 811 рублей, в том числе 29 000 000 рублей долга и 1 074 811 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20 сентября 2018 года по 13 марта 2019 года. В документе отмечается, что исковые требования «мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате стоимости земельных участков, приобретенных ответчиком в рамках договора купли-продажи земельного участка от 27.07.2018».

«Руском» просил суд для обеспечения иска наложить арест на денежные средства, принадлежащие ответчику, в том числе запретить совершать сделки по отчуждению или связанные с возможностью отчуждения или уменьшения доли в уставном капитале. Также общество просило запретить налоговой службе совершать регистрационные действия в отношении ответчика по открытию расчётных счетов в банках, изменению состава участников, уменьшению, увеличению, отчуждению или возможностью отчуждения доли в уставном капитале.

«Заявление мотивировано тем, что учредителем ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания» является общество со 100% иностранным капиталом в размере 800 000 000 рублей, что указывает на вероятность выхода (возврата) учредителями своих активов, задействованных в хозяйственной деятельности ответчика, в том числе за счёт уменьшения его уставного капитала», — говорится в документе.

Суд констатировал, что уставный капитал ответчика многократно превышает размер исковых требований общества «Руском» по настоящему делу, то есть «гарантирует истцу удовлетворение таких требований в случае принятия решения о взыскании денежных средств». Также отмечается, что суду не были представлены доказательства возможного принятия ответчиком «корпоративных изменений уставного капитала».

"Истец не доказал факта существования реальной угрозы неисполнения решения суда в случае взыскания денежных средств, не представил суду каких-либо доказательств того, что ответчик своим поведением создает угрозу для исполнения судебного акта, равно как и доказательств отсутствия у ответчика денежных средств и иного имущества для такого исполнения», — говорится в определении Арбитражного суда Чувашии.

Суд отказал «Рускому» в удовлетворении ходатайства.

Читайте также: Экспансия «трёх китайцев» в Чувашию

Ранее чувашские власти заявляли, что непростая ситуация сложилась в Моргаушском районе в рамках реализации проекта по строительству агропарка. Министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов ранее сообщал, что инвесторы просили участки в Чебоксарском районе для переработки продукции, но затем выяснилось, что выкуплены участки в Моргаушском районе. Это стало полной неожиданностью для чувашских властей. Ещё и выяснилось, что проданные участки затрагивают площади, планируемые для выделения многодетным семьям.

Cap.ru 2018 год, Порецкий район. Сергей Артамонов обсуждает планы с китайскими партнёрами

«Инвестор самостоятельно — подчеркну, так оно и было — без согласования с Чувашской Республикой вступил в гражданско-правовые отношения с частным собственником — ООО «Руском», заключив договора купли-продажи четырёх земельных участков, расположенных на территории Моргаушского района. Купленные участки отнесены к землям населённых пунктов с разрешённым использованием для объектов жилой застройки», — заявлял в 2018 году Сергей Артамонов, напомнив, что это не противоречит законодательству.

По его словам, «как вариант», участки общество планирует использовать для «строительства, в том числе молочного завода». Однако в Моргаушском районе жители выступили против строительства завода.

На этом судебные баталии не завершились. 7 мая 2019 года в суд на китайскую компанию подало общество «СУ-56», зарегистрированное в Аликовском районе. Компания просит взыскать с ответчика 24 872 327 рублей 28 копеек. 13 мая суд принял дело к рассмотрению и назначил заседание на 18 июня. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство «СУ-56» об отсрочке уплаты государственной пошлины в размере 147 362 рублей до рассмотрения спора.

Cap.ru 2018 год, Порецкий район. Культуртехнические работы по расчистке пашни

Напомним, в Порецком районе более 4870 гектаров земель, находящихся в муниципальной собственности Кудеихинского и Сиявского сельских поселений, через аукционы были переданы китайскому инвестору в аренду на 25 лет. Здесь развернулись культуртехнические работы по расчистке пашни силами ряда подрядных организаций, в том числе общества «СУ-56».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство агропарка китайской компанией оценивается в 10 млрд рублей. На первом этапе предоставлено в аренду 5 тыс. га сельскохозяйственных земель в Порецком районе под разведение 4 тыс. голов молочных и 2 тыс. голов мясных пород КРС, строительство животноводческого комплекса, производства по переработке молока и говядины. На следующих этапах планируется построить убойный цех (мощность 50 тыс. голов в год), завод по производству молочных изделий (мощность переработки 100 тонн в день), завод по переработке овощей (мощность 22,8 тыс. тонн в год), низкотемпературное хранилище, логистический и другие склады.

Данный проект реализуется в рамках договора о сотрудничестве между Россией и Китаем. Ранее инвестор подчёркивал, что в его планах инвестора — производство экологически чистой продукции, наиболее востребованной на мировых рынках.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания» зарегистрировано в феврале 2018 года. Учредителем выступило ООО «СЫЧУАНЬ РЭЙЛВЭЙ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП КО., ЛТД» (Китай). Уставный капитал — 800 000 000 рублей. Основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. В январе 2019 года минприроды Чувашии выдало лицензию на пользование недрами на срок до 15 января 2024 года.