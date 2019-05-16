Париж, 16 мая, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает взаимодействие с канцлером Германии Ангелой Меркель «ни бесплодной», а «плодотворной конфронтацией» для построения компромисса на европейском уровне, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Мы должны принять кратковременные разногласия, а не полностью соглашаться во всем, чтобы достичь компромисса с Германией», — подчеркнул глава государства на пресс-конференции в Елисейском дворце.

По его словам, метод плодотворной конфронтации позволил достичь соглашения в Мезеберге, заключенного между Парижем и Берлином в июне 2018 года, для продвижения Евросоюза и создания бюджета для зоны евро. Это также позволило Германии присоединиться к «амбициозному климатическому плану», предложенному девятью странами, включая Францию и Нидерланды, на неформальном европейском саммите в Румынии на прошлой неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у них с Макроном есть различия в мышлении и понимании ролей, но они всегда могут найти компромисс ради блага Европейского союза.