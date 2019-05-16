Барнаул, 16 мая, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Разработанный Минпромторгом законопроект о запрете пищевого спирта при производстве лекарств вызвал недоумение у врача высшей категории, кандидата медицинских наук и депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Павла Шумихина («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу профильного ведомства, он отметил:

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«Считается, что пищевой спирт при соблюдении технологии его производства ничем не отличается от медицинского — за исключением цены. Фармкомпании, учитывая дешевизну пищевого спирта, активно используют его для производства лекарственных средств. Кстати, в качестве цели законопроекта, запрещающего использование пищевого спирта в производстве лекарств, указывается не повышение качества медпрепаратов, а пресечение незаконного оборота этилового спирта. Совершенно очевидно, что принятие законопроекта приведет к увеличению стоимости спиртсодержащих лекарств, ранее производимых из пищевого спирта, а вот относительно полного пресечения незаконного оборота этанола возникают сомнения.

Прежде всего, неясны масштабы проблемы. Иначе говоря: есть ли с чем бороться? Ведь у любителей выпить имеется богатый выбор законно произведенного алкоголя самой разной ценовой категории, буквально в шаговой доступности находятся пивбары, в продаже есть и самогонные аппараты. Если и существуют веские причины необходимости принятия запретительного законопроекта, то они авторами в пояснительной записке убедительно не озвучены».

Напомним, инициатива запретить использование пищевого спирта в лекарствах принадлежит Министерству промышленности и торговли Российской Федерации. Она направлена на усиление контроля за оборотом и использованием пищевого этилового спирта.