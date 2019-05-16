Лондон, 16 мая, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Фрегат HMS Northumberland, принадлежащий Военно-морским силам (ВМС) Великобритании, вел наблюдение за российским противолодочным кораблем «Североморск» в проливе Ла-Манш. Об этом сообщила пресс-служба британских ВМС.

Defenceimages.mod.uk Фрегат HMS Northumberland

«HMS Northumberland сопроводил российский корабль во время его плавания в проливе Ла-Манш», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский корабль, выполнивший задачи в Средиземном море, направляется в порт приписки.

Как ранее передавало ИА REGNUM, большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» выполнял задачи дальнего похода в Индийском океане и Средиземном море. Экипаж военного судна обеспечивал безопасность гражданского судоходства в акватории Красного и Аравийского морей, Индийского океана, Аденского залива.

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