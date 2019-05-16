Париж, 16 мая, 2019, 07:30 — ИА Регнум. Её высота составляет 324 метра, весит она 7300 тонн и привлекает более семи миллионов посетителей каждый год: Эйфелева башня в Париже отмечает в этом году 130-летний юбилей, сообщает Le Figaro.

Эйфелева башня

Издание отмечает, что в связи с открытием памятника в 1889 году 15 мая в Париже состоялся фестиваль Paris'écrit, вечером — бесплатный концерт, а затем световое шоу, которое будет проходить каждый час с 22:00 до полуночи с 15 по 17 мая.

«Эйфелеву башню не всегда любили: её строительство сопровождалось огромной полемикой, жалобами и петициями», — напомнил помощник по культуре в мэрии Парижа Кристоф Жирар.

«В девятнадцатом веке Эйфелева башня становится символом технических и архитектурных характеристик», — заявил Бертран Лемуан, архитектор и историк.

Напомним, по случаю Всемирной выставки 1889 года, которая ознаменовала столетие Французской революции, был запущен конкурс, выигранный промышленником Густавом Эйфелем. Он за два года, два месяца и пять дней из более чем 18 000 железных деталей построил Эйфелеву башню, которая привлекает туристов со всего мира.