Москва, 16 мая, 2019, 07:17 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 15 мая ростом на 1,45%. На американской сессии цена повышалась до $72,22. Рост котировок был вызван общим ослаблением американской валюты на сообщение, что Дональд Трамп собирается отложить повышение пошлин на европейские автомобили, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

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При этом рост цен был сдержанным, этому способствовал отчет минэнерго США. Согласно последним данным, на неделе 4−10 мая запасы нефти в США выросли на 5,431 млн баррелей, до 472 млн баррелей (прогноз был — 2,125 млн баррелей).

Запасы бензина снизились на 1,1 млн, до 225 млн баррелей (прогноз был — 600 тыс. баррелей), запасы дистиллятов выросли на 84 тыс. до 125,6 млн баррелей (прогноз был 500 тыс. баррелей). Добыча нефти в США упала на 100 тыс., до 12,1 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 16 мая, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется на уровне $72,14 (+0,35%). Цена остается торговаться в широком ценовом диапазоне $69,35 — $72,80.

Если покупатели смогут преодолеть уровень $72,80, то им откроется дорога к $75,20. Если движение застопорится в районе $72,40, то стоит ожидать отступления к уровню $71,10. Тенденция к росту сохраняется.

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