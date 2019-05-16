Пекин, 16 мая, 2019, 06:32 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс китайский валюты упал на 39 базисных пунктов до отметки 6,8688 юаней за доллар США, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

При этом 15 июня падение юаня было еще более значительным — 284 базисных пункта до уровня 6,8649 юаней за доллар, при том, что буквально 13 мая курс держался на уровне 6,7954 юаня за доллар.

Как отмечают многие эксперты, подобного рода пике китайской валюты к доллару США может стать завуалированным ответом Поднебесной на введение со стороны США заградительных пошлин на китайские товары в размере от 10 до 25% на общую сумму $200 млрд.

Напомним, что Китай принял ответные зеркальные меры на сумму $60 млрд. Но это не мешает Китаю применять и не зеркальные меры — например, девальвировать национальную валюту, чем повышать привлекательность китайских товаров на американском рынке.