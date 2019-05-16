Нижний Новгород, 16 мая, 2019, 06:05 — ИА Регнум. После вмешательства прокуратуры перед 66 работниками хлебопекарного нижегородского предприятия АО «Колос-3», находящегося под внешним управлением, долги по зарплате были погашены в полном объёме. Сумма задолженности превысила 5,2 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Деньги

АО «Колос-3» было учреждено 19 мая 1994 года, его уставный капитал — 620 752 рубля. Основной вид деятельности АО — производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. С 13 сентября 2018 года компания находится под внешним управлением, внешний управляющий — Алексей Хохлов. К внешнему управлению суд перешёл после процедуры наблюдения, которая не помогла восстановить платежеспособность. При рассмотрении ходатайства о вводе следующего этапа уточнялось, что общая сумма кредиторской задолженности составляет 60 732 436 рублей 48 копеек.

«Из представленного в материалы дела протокола собрания кредиторов от 30.08.2018 следует, что 88,72% от числа голосов конкурсных кредиторов, присутствующих на собрании, принято решение о введении в отношении должника процедуры внешнего управления и обращении в арбитражный суд с соответствующим ходатайством», — отмечено в определении суда.

В разные годы АО выступало соучредителем пяти юрлиц, в том числе четырёх ликвидированных, в числе которых негосударственный пенсионный фонд «Газ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года решением суда из-за антисанитарии на производстве хлебозавод был закрыт на 45 суток.

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С ноября 2018 года по март 2019 года долги перед 66 работниками предприятия накопились в размере более 5,2 млн рублей. Трудовой коллектив обратился в надзорное ведомство, и проведённая прокуратурой Автозаводского района Нижнего Новгорода проверка подтвердила факт нарушения трудового законодательства — было возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»). После объявления предостережений, внесения представлений и возбуждения административных дел, а также обращения в суд в интересах работников удалось добиться выплаты долга.

В прокуратуре уточнили, что при наличие долга по зарплате руководство компании допускало расходование денежных средств на иные цели.