Хух-Хото, Китай, 16 мая, 2019, 05:46 — ИА Регнум. Очередные песчаные бури обрушились на Внутреннюю Монголию на севере Китая, сократив в некоторых районах видимость в дневное время суток до такой степени, будто наступили сумерки, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.

Pixabay.com Песчаная буря

Песчаные бури начались с западных частей региона вечером по местному времени 14 мая, а затем, с 15 мая начали бушевать и в восточных районах, сообщили метеорологи. При этом, очередная серия бурь началась спустя всего два дня после предыдущей, накрывшей большую часть региона. Тогда видимость была менее тысячи метров.

В городе Эрен-Хото песчаные бури начались утром по местному времени 14 мая, снизив видимость до менее, чем 500 метров. На метеостанции в аймаке Алашань видимость упала до 230 метров к 19:00 по местному времени 14 мая. Как сообщил персонал станции, еще до заката Солнца наступила кромешная тьма.

Эксперты полагают, что аномальные даже для этого пустынного региона песчаные бури вызваны нехваткой снега зимой и дождя весной, что привело к чрезмерному пересыханию почвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Юньнань воцарилась сильнейшая за последнее время засуха, в связи с чем гибнет урожай зерновых.