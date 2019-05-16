Нижний Новгород, 16 мая, 2019, 05:44 — ИА Регнум. В комитет по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области внесён закон «Об отдельных вопросах организации дорожного движения на автомобильных дорогах Нижегородской области», который устанавливает запреты на платные парковки возле ряда категорий объектов социального назначения. Законопроект поступил от губернатора, размещён в нормативно-правовой базе, но пока не рассмотрен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

carpix.ru Petr Magera Платная парковка

Документ подан 14 мая 2019 года и затрагивает полномочия субъекта Федерации, прописанные в федеральном законе № 443-ФЗ, который вступил в силу с 30 декабря 2018 года. Цель документа — упорядочить деятельность по организации дорожного движения в области. Статья 13 федерального закона позволяет региональным властям ввести запрет на платные парковки на участках, которые прилегают к объектам спорта, зданиям образовательных учреждений, включая дошкольные, а также на участках, прилегающих к зданиям медорганизаций муниципальной и государственной собственности, организаций культуры, органов власти, организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, и на участках, которые относятся к общему имуществу многоквартирных домов.

«В статье 7 законопроекта предлагается воспользоваться таким правом и установить на территории Нижегородской области запрет на организацию платных парковок на территориях, прилегающих к названным социально значимым объектам», — отмечается в пояснительной записке.

Также предлагается для платных, уже действующих парковок, расположенных на землях государственной и муниципальной собственности, ввести «бесплатные периоды» — с 20:00 до 8:00 в будние дни и предусмотреть выходные и нерабочие праздничные дни, установленные трудовым законодательством, при наступлении которых платные парковки на территории региона будут использоваться бесплатно.