Вашингтон, 16 мая, 2019, 05:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп помиловал бывшего медиамагната Конрада Блэка, осужденного ранее за мошенничество, сообщает пресс-служба американского Белого дома.

Дональд Трамп

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Блэк сделал большой вклад в американский бизнес, а также в развитие «политического и исторического мышления». Она также отметила его вклад в создание биографий президентов США Франклина Делано Рузвельта и Ричарда Никсона.

Канадец Конрад Блэк, владевший медахолдингом Hollinger International, отсидел в тюрьме 29 месяцев, а затем был выпущен из-под стражи под залог после удовлетворения апелляции. Затем его арестовали и осудили повторно, после чего он провел в заключении еще семь месяцев. После этого Блэка освободили и он вернулся в Канаду. Его осудили за мошенничество и попытки препятствовать правосудию.