Багдад, 16 мая, 2019, 05:19 — ИА Регнум. В ходе протестов в иракском городе Наджаф погибли четыре человека, еще 17 получили ранения, сообщает пресс-служба органов безопасности Ирака на своей странице в Facebook.

Mstyslav Chernov Солдаты иракской армии

Сообщается, что демонстрация проходила рядом с тоговым центром аль-Башир, который полностью сгорел. По данным телеканала NRT, сторонники политического блока шиитского лидера Муктады ас-Садра выступали за закрытие торгового центра, который принадлежал одному из бывших лидеров движения. В ходе протестных акций погибли четыре человека, еще 17 получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США сообщил о выводе ряда дипломатических сотрудников из Ирака из-за возможных угроз безопасности.