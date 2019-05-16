Якутск, 16 мая, 2019, 05:16 — ИА Регнум. 16 мая в аэропорту Якутска произошло ЧП: у совершавшего посадку самолёта Ан-24 подломилась одна стойка шасси. На борту находились 33 человека, никто не пострадал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

Павел Аджигильдяев Самолёт Ан-24

Стойка шасси подломилась после посадки воздушного судна, перевозившего 29 пассажиров и четверых членов экипажа. Службы аэропорта сработали в штатном режиме, самолёт был оперативно отбуксирован с взлётно-посадочной полосы. Происшествие расследует комиссия Росавиации.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая у самолёта Sukhoi Superjet 100, совершавшего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, стойка шасси проломила топливные баки. Из-за вытекания топлива начался пожар, погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.

Напомним, в октябре 2018 года самолёт Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс Улан-Удэ — Якутск, выехал за пределы ВПП. На борту совершившего неудачную посадку лайнера находились пять членов экипажа и 86 пассажиров, никто не пострадал. Само воздушное судно, принадлежавшее авиакомпании «Якутия», получило сильные повреждения фюзеляжа, стоек шасси и двигателей.