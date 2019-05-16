Санкции Запада в России могут обернуться тюремным сроком: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 мая, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- La Vanguardia: газопровод из Азербайджана не гарантирует ЕС независимость от РФ;
- Полиция и военные заняли венесуэльский парламент;
- Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов об амнистии капиталов;
- Законопроект о тюремном сроке за помощь Западу;
- В РФ вводится e-техосмотр с фотофиксацией процедуры.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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