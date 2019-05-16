Каракас, 16 мая, 2019, 04:58 — ИА Регнум. Законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил на правительство США ответственность за нарушение неприкосновенности венесуэльского посольства в Соединенных Штатах в ходе своего выступления, которое транслировалось через Periscope.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мадуро и Трамп

«Правительство Дональда Трампа нарушило неприкосновенность посольства Венесуэлы в Вашингтоне, оно ответственно по международному праву за это серьезное нарушение не только с точки зрения закона, но и морали», — заявил он.

Он также высказал благодарность американским активистам, которые находятся в здании венесуэльского посольства в Вашингтоне и не пускают в здание представителей американских властей. Мадуро также послал им воздушный поцелуй в камеру.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая замминистра иностранных дел Венесуэлы Карлос Рон осудил проникновение в венесуэльское посольство в Вашингтоне группы людей в форме ФБР. По его словам, Соединенные Штаты нарушают международное право, вынуждая сторонников Мадуро покинуть посольство.