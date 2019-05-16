Благовещенск, 16 мая, 2019, 05:03 — ИА Регнум. Депутат законодательного собрания Приамурья Сергей Труш в декларации о доходах и расходах за 2018 год указал полученный доход в сумме 0,03 рубля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пустые карманы

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Член ЛДПР Сергей Труш был избран депутатом заксобрания Приамурья на дополнительных выборах в апреле 2017 года, заняв место выбывшего парламентария.

Он закончил Амурский госуниверситет по специальности «дизайнер по интерьеру», работал по полученной специальности, также был ассистентом кафедры дизайна АмГУ. В настоящее время является индивидуальным предпринимателем.

Согласно отчёту о доходах и расходах, опубликованному на сайте областного заксобрания, депутат Труш в прошлом году заработал 0,03 рубля. Также в отчете указано, что в его пользовании находится квартира площадью 49,1 кв. м, никакой другой собственности, судя по представленному отчету, депутат не имеет. На его иждивении находится несовершеннолетняя дочь.

Анатолий Степанов, представитель юридической фирмы, специализирующейся на гражданском праве, считает, что такой отчёт — это насмешка над государственной системой противодействия коррупции.

«Явная фикция. Насмешка над государством, законом и государственной системой противодействия коррупции. Объективно взять, ну не может же человек не иметь совершенно никакого дохода, он же ест, одевается, содержит своё имущество и т.п. Но он плевать хотел на государство и своих же избирателей, раз так поступает, причём наверняка уверен в том, что ему ничего не будет за такой подход к делу. А свои доходы реальные, незаконные, стало быть, с которых не уплачены налоги, он показывать не желает, исходя из вполне понятных соображений, что также подтверждает его наплевательское отношением закону. Место ли таким «товарищам» в законодательной власти, да и во власти вообще? Тут больший вопрос возникает даже не к нему, а к органам, которые обязаны это всё проверять и контролировать, это соответствующий комитет заксобрания, председатель заксобрания, ну и, разумеется, прокуратура. А если и их эта картина устраивает, то грош цена такой прокуратуре и такому надзору за исполнением законов», — уверен юрист.

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Далее собеседник информагентства размышляет над тем, какая ответственность может быть наложена на депутата в случае проведения проверки по информации, указанной в отчете.

«Надо ещё посмотреть, какое у него имущество есть, у его родственников, кто это имущество содержит и на какие средства. Тут вообще сфера деятельности соответствующих госорганов в рамках закона «Об ОРД», и если хорошо разобраться, в 99% случаев будет обнаружено уклонение от уплаты налогов, возможно отмывание средств, полученных незаконным путём, может быть мошенничество и тому подобное. Было бы желание у органов заниматься, клубок раскрутить не сложно. И поставить вопрос о снятии с него полномочий за нарушение законов, и поставить вопрос об ответственности вплоть до уголовной. Всё решаемо, только у нас никто этим заниматься не желает», — отметил собеседник.

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Как сообщало ИА REGNUM, прокурор Ульяновской области по результатам проведённой его ведомством проверки внёс главе региона представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, во исполнение чего были досрочно прекращены полномочия пяти депутатов, попытавшихся скрыть сведения о доходах и имуществе.