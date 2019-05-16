Париж, 16 мая, 2019, 04:20 — ИА Регнум. Прогноз роста спроса на нефть в 2019 году снижен до 1,3 млн баррелей в сутки, сообщает Международное энергетическое агентство (IEA).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Таким образом, спрос на нефть, согласно прогнозу, снизится на 90 тыс. баррелей в сутки. Аргументируют свою позицию экономисты данными о спросах на нефть в первом квартале, в том числе в Китае, Южной Корее, Японии и других странах.

Предположительно, ожидаемое падение не продлится слишком долго и в течение года спрос на нефть всё же вырастет.