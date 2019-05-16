Вашингтон, 16 мая, 2019, 03:58 — ИА Регнум. Объём вложений России в гособлигации Соединённых Штатов снизился в марте 2019 г. на $791 млн, сообщает американский минфин.

Дарья Антонова ИА REGNUM США и Россия

По итогам марта, стоимость гособлигаций США, принадлежащих РФ, составила $13,716 млрд, тогда как раньше она составляла $14,507 млрд.

Доля краткосрочных облигаций составляет $5,503 млрд, долгосрочных — $8,213 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам февраля, объём вложений РФ в гособлигации Соединённых Штатов вырос на десять процентов (с $13,180 млрд).

Читайте подробнее: Февральские вложения России в гособлигации США выросли на 10%