Вашингтон, 16 мая, 2019, 03:59 — ИА Регнум. Несколько сотен сотрудников администрации транспортной безопасности (подразделение министерства внутренней безопасности США) были отправлены на американо-мексиканскую границу для оказания помощи в сдерживании нелегальных мигрантов, сообщает агентство Associated Press.

U.S. Department of Defense На мексиканской границе

Сообщается, что перемещение затронет лишь менее 1% от общего числа сотрудников министерства, которое составляет 60 тысяч человек. Отмечается, что уже около ста сотрудников администрации транспортной безопасности находятся в пути к границе с Мексикой.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля президент США Дональд Трамп заявил о намерениях ужесточить систему предоставления убежища мигрантам. Предполагается, что новая система позволит более эффективно отслеживать нелегальных мигрантов и оперативно депортировать их на родину.