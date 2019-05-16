Всеволожск, Ленинградская область, 16 мая, 2019, 03:47 — ИА Регнум. В Свердловском городском поселении Ленинградской области произошел крупный пожар на складе, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

47.mchs.gov.ru Тушение пожара в Ленинградской области

Сообщается, что на складе по улице Петрозаводской в поселке Острино загорелись помещения, в которых находились цистерны с бензином, а также хозяйственные постройки. Общая площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метров. В тушении пожара принимают участие 55 человек личного состава и 14 единиц спецтехники.

В районе 03:00 по московскому времени, как сообщает ТАСС, пожар был локализован на площади в 1 тыс. квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в подмосковном Солнечногорске загорелся склад на территории промзоны в деревне Курилово. Огнем была охвачена площадь в 824 квадратных метра. Пожар был потушен, информации о пострадавших не было.