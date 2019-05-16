Хабаровск, 16 мая, 2019, 03:53 — ИА Регнум. Одна из крупнейших лесопромышленных компаний Хабаровского края, ООО «Азия Лес», может стать банкротом. В Арбитражный суд с иском о признании предприятия несостоятельным обратился ВЭБ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вырубка леса

Читайте также: Рабочие лесной отрасли массово теряют работу в Хабаровском крае

ООО «Азия Лес» стало широко известно в связи с коррупционным скандалом в Хабаровском крае, в рамках которого были арестованы экс-министр природных ресурсов региона Василий Шихалев и крупнейший лесопромышленник края Александр Пудовкин. Их подозревают в мошенничестве с лесным фондом Хабаровского края. Приоритетный инвестиционный проект, под который, с подачи Шихалева, «Азия Лес» получила миллиардную субсидию, так и не был реализован, к тому же лесозаготовитель вырубил незаконно леса на большую сумму денег.

Арбитражный суд пока не принял дело к производству, подробности иска неизвестны. Однако ранее в Арбитражный суд обратилось и само ООО «Азия Лес» с заявлением о собственном банкротстве.

Учредителем ООО «Азия Лес» является китайская компания из соседнего города Суйфеньхэ (провинция Хэйлунцзян), она является и третьей стороной иска.

В 2016 году ООО «Азия Лес» и ВЭБ подписали соглашение о создании в Хабаровском крае лесопромышленного кластера. Подписание состоялась в рамках Восточного экономического форума. Уже в конце 2017 года «Азия Лес» запустила производство топливных пеллет. Стоимость проекта составила 9,3 млрд рублей, 6,1 млрд предоставил ВЭБ.

Как сообщало ИА REGNUM, возможный крах ООО «Азия Лес» вызывает большую тревогу у жителей и властей Солнечного района Хабаровского края. В этом муниципалитете люди даже выходили на митинг, требуя сохранить компанию — «Азия Лес» обеспечивает работой почти всё взрослое население отдаленного района.