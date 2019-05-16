Абакан, 16 мая, 2019, 03:19 — ИА Регнум. Власти Хакасии заявили о том, что контролируют пожарную обстановку в регионе. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, с начала года по 15 мая в Хакасии потушено 20 лесных пожаров на общей площади 406,1 га. В майские праздники ликвидировано семь лесных пожаров. Ведётся круглосуточный мониторинг обстановки, наземное и авиапатрулирование лесного фонда.

Mchs.gov.ru Тушение лесного пожара

По данным управления, в майские выходные число пожаров возросло. С 1 по 12 мая ликвидировано 237 возгораний. В основном огнеборцы тушили мусор (107 пожаров), степные пожары и палы травы (93).

Напряжённой специалисты назвали ситуацию в Усть-Абаканском районе. Здесь в течение нескольких дней ликвидировали пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов. В настоящее время на полигоне нет открытого горения, проводится рекультивация, привлечена тяжелая техника.

На 19−20 мая синоптики прогнозируют в Хакасии потепление до +26 градусов и ветреную погоду с порывами до 22 м/с. Соответственно, будут высокими классы пожарной опасности.

За поджоги мусора и травы в республике возбуждено 357 административных расследований, составлено 150 протоколов о правонарушениях. К ответственности привлечены 123 человека (65 граждан и 58 должностных лиц). Нарушители оштрафованы на сумму порядка 230 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с 25 марта по 25 мая 2019 года действует особый противопожарный режим.