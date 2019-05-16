Париж, 16 мая, 2019, 03:13 — ИА Регнум. Французские правоохранительные органы задержали шестого подозреваемого в совершении нападения на ярмарку в Страсбурге, произошедшего 11 декабря 2018 года, сообщает портал Derniers Nouvelles d"Alsace.

Kristoffer Trolle Французские полицейские

Сообщается, что по подозрениям в нападении был задержан 32-летний мужчина. Его поместили под стражу в департаменте Нижний Рейн. По данным полиции, его подозревают в поставке оружия и боеприпасов исполнителю теракта. Ранее были задержаны пятеро подозреваемых в причастности к теракту. Их также подозревают в поставке оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2018 года произошла перестрелка в центре Страсбурга на рождественской ярмарке. В результате стрельбы были убиты пять человек, еще 11 получили ранения разной степени тяжести. Нападавшего обнаружила полиция только спустя несколько дней и ликвидировала его в ходе спецоперации.