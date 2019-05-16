Иерусалим, 16 мая, 2019, 03:06 — ИА Регнум. Израильские религиозные лидеры считают неуместными связанные с 64-м песенным конкурсом «Евровидение» мероприятия как оскверняющие священный день шаббата, пишет The Times of Israel.

Miriam Mezzera Раввины

Соответствующее заявление обнародовали религиозные деятели Хаим Каневский и Гершон Эдельштейн.

Раввины указывают на то, что шаббат будет публично осквернён, причём «вызывающим образом», а это, по мнению авторов обращения, угрожает пребыванию иудеев на Святой земле. Каневский и Эдельштейн обратились к верующим, чтобы те молились о прощении.

Напомним, 64-й конкурс «Евровидение» проходит в Тель-Авиве: 14 мая состоялся первый полуфинал, а 16 мая пройдёт второй полуфинал, в котором будет участвовать представитель РФ Сергей Лазарев. Финал конкурса состоится 18 мая.

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