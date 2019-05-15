Москва, 16 мая, 2019, 01:54 — ИА Регнум. Предупреждение о сильном ветре и дожде с грозой в Москве и Московской области опубликовала пресс-служба регионального МЧС РФ.

ИА REGNUM Гроза в Москве

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до утра 16 мая по Московской области и городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе порывы ветра 12 — 17 м/с», — говорится в сообщении.

Водителей призвали не ездить с большой скоростью, поддерживать большую дистанцию с идущими впереди автомобилями, парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Москве ураганным ветром повалило 72 дерева. Из-за этого пострадали 12 человек, были повреждены пять автомобилей.

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